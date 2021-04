Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210412 - 0424 Frankfurt - Nordend: Schreckschuss hält Polizei in Atem

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend meldeten Zeugen Schussgeräusche im Nordend. Die Polizei fand später die Hülse einer Platzpatrone. Von der Waffe und dem Schützen fehlt jede Spur.

Gegen 22:00 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Anwohner der Justinianstraße berichteten von zwei Schüssen, die vermutlich von einem Balkon eines Hauses in der Wolfsgangstraße abgegeben wurden. Die Polizei entsandte daraufhin ein Großaufgebot an die Örtlichkeit. Der Tatortbereich wurde weiträumig abgesperrt und die Beamten begannen damit, die Bewohner des infrage kommenden Hauses herauszuholen, sie zu befragen und das Haus zu durchsuchen. Weder eine Waffe, noch Munition oder ein Tatverdächtiger konnten gefunden bzw. ermittelt werden. Dafür fanden die Beamten auf dem Gehweg eine Patronenhülse 9 mm Schreckschuss. Das Abfeuern einer Schreckschusswaffe stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell