POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten & Polizisten beleidigt

Korb: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw am Dienstagmorgen gegen 8:15 auf der Südstraße. Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer fuhr die Südstraße in Richtung Ortsmitte entlang und kam hierbei auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zur Berührung mit dem entgegenkommenden Lkw eines 35-Jährigen. Dabei wurde neben dem linken Außenspiegel auch das Fenster der Fahrertüre am Lkw des 35-Jährigen beschädigt. Der Lkw-Fahrer erlitt durch umherfliegende Glassplitter zudem leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall in Richtung Stadtmitte weiter. Hinweise auf diesen werden unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen-Hegnach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen SUV wendete sein Fahrzeug am Dienstagnachmittag gegen 17:25 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedensstraße und fuhr anschließend wieder in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah er den Mercedes eines 45-Jährigen, der die Straße entlangfuhr und kollidierte mit diesem. Danach entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Fahrer soll etwa 70 Jahre alt und korpulent sein und graue Haare haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Polizisten beleidigt

Mehrere Passanten teilten der Polizei am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr mit, dass sich im Bereich Marktplatz ein Mann aufhalte, der bereits mehrere Personen beleidigt und bespuckt habe. Auch den hinzugerufenen Beamten gegenüber verhielt sich der 57-Jährige sofort aggressiv und äußert unkooperativ. Da mit weiteren Ordnungsstörungen zu rechnen war, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Hierbei beleidigte er die Ordnungshüter mehrfach und versuchte einen der Polizisten anzuspucken. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Schwaikheim: Hausfassade beschädigt

Zwischen Freitagvormittag und Dienstagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer die Hausfassade eines Gebäudes in der Bahnhofstraße und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

