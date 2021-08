Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & drei Einbrüche in Gewerbebetriebe

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Neustadter Hauptstraße einen geparkten Mercedes. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schorndorf: Aufgefahren

Rund 7500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr in der Gmünder Straße. Eine 34-jährige Mercedes-Fahrerin bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 19 Jahre alte Suzuki-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Beide Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Urbach: Drei Einbrüche in Gewerbebetriebe

Die Kriminalpolizei Waiblingen ermittelt wegen drei Einbrüchen in Gewerbebetriebe, die in der Nacht zum Mittwoch verübt wurden. Ein Tatobjekt ist eine Bäckerei in der Straße Mühlwiesen. Die Einbrecher haben dort eine Eingangstüre aufgebrochen und im Anschluss im Verkaufsraum das Wechselgeld aus den Registrierkassen entwendet. Zudem wurde noch ein Büro aufgebrochen, aus dem ein aufgefundener Wandtresor abgerissen und mitgenommen wurde. Der Einbruch wurde gegen 4 Uhr bei Geschäftsbeginn festgestellt. Wie in den frühen Morgenstunden weiter festgestellt wurde, haben vermutlich dieselben Täter noch zwei weitere Einbrüche in Urbach verübt. Diese Tatobjekte befinden sich in der Robert-Bosch-Straße bzw. in der Wasenstraße, beide unweit voneinander entfernt. Bei einem Tatobjekt stiegen die Täter über eine Feuerleiter und verschafften sich über ein aufgebrochenes Fenster im 1. Stock Zugang zu dem Gewerbebetrieb. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuten sie hier einen dreistelligen Bargeldbetrag. Aus dem Betrieb in der Wasenstraße wurde von den Einbrechern ein schwerer Tresor abtransportiert und entwendet. In diesem befanden sich überwiegend Unterlagen, den vorliegenden Informationen nach keine Wertgegenstände.

Noch im Laufe der ersten Ermittlungen wurde am Mittwochvormittag der aus der Bäckerei entwendete Tresor, unweit des Tatorts auf einer Wiese nahe einer dortigen Gärtnerei ungeöffnet aufgefunden. Die Kriminalpolizei bittet nun um sachdienliche Hinweise zum noch unklaren Tatkomplex. Insbesondere könnten die Einbrecher beim Verladen bzw. beim Abtransport der schweren Tresore oder bei der Tat genutzten Fahrzeuge aufgefallen sein. Die Hinweise werden unter Tel. 07151/9500 entgegengenommen.

