Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 168, vom 17.06.2021, Nachtragsmeldung

Kreis Heinsberg (ots)

Verkehrsunfall:

Wassenberg Am 17.06.2021, gegen 14:08 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Wassenberg mit seinem PKW die Straße "Am Stern" (ehemalige Bundesstraße Nr. 221) in Wassenberg, aus Richtung Wildenrath kommend, in Fahrtrichtung Wassenberg. Zur gleichen Zeit befuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem PKW die Straße "Am Stern" in die Gegenrichtung. Im Kreuzungsbereich "Am Stern" / Heesweg wollte der 23-Jährige nach links in die Wildenrather Straße in Richtung Myhl abbiegen. Im genannten Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 23-jährige Mann wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Er wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend dem Krankenhaus Heinsberg zugeführt. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus Erkelenz wieder entlassen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und sichergestellt. Die Straße "Am Stern" musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

