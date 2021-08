Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrecher auf fricher Tat ertappt - Auto beschädigt - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Am Samstagvormittag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr wurde ein auf dem Kundenparkplatz eines Baustoffhandels in der Benzstraße parkender Pkw Ford Mondeo am Fahrzeugheck erheblich beschädigt. Vermutlich stieß bei Ladetätigkeiten ein Unbekannter gegen das Auto, meldete jedoch den Vorfall nicht bei der Polizei. Diese hat deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden nun gebeten, sich mit der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Gefährlich überholt - Zeugen gesucht

Auf der B14 zur Überleitung der B 29 kam es am Dienstagnachmittag zu einem gefährlichen Überholmanöver. Es wurde berichtet, wie ein in Richtung Schorndorf fahrender Mercedes-Fahrer bei hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge verbotenerweise rechts überholte. Autofahrer, die durch diese gefährliche Fahrweise gefährdet wurden, sollten sich bitte bei der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 melden.

Schorndorf: Auto mutwillig beschädigt

Unbekannte haben am Dienstag die Lackierung eines auf dem P&R Parkplatz in Haubersbronn geparkten Pkw Skoda erheblich beschädigt. An dem Fahrzeug wurde in der Zeit zwischen 13 Uhr und 14.15 Uhr entlang der gesamten Fahrzeuglänge mit einem spitzen Gegenstand die Lackierung eingeritzt. Hinweise zu dem Tatgeschehen wird nun von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Stuttgarter Straße ereignete sich am Dienstagvormittag eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen dort stehenden Pkw BMW und flüchtete anschließend. Er hinterließ erheblichen Sachschaden. Die Polizei Schorndorf bittet nun Unfallzeugen, sich unter Tel. 07181/2040 zu melden.

Winterbach: Einbrecher ertappt

Ein 53-jähriger Einbrecher wurde am Mittwoch kurz nach 1 Uhr auf frischer Tat ertappt und von der Polizei vorläufig festgenommen. Der Mann versuchte beim Sportverein Winterbach in der der Lerchenstraße in ein Vereinsheim einzubrechen. Er scheiterte zunächst bei dem Vorhaben, die Holzeingangstüre einzuschlagen. Anschließend versuchte er ins Gebäude der Abteilung Leichtathletik einzudringen. Er hatte bereits einen Rollladen abgerissen und eine Fensterscheibe eingeschlagen, als die Polizei hinzukam und in festnehmen konnte. An den Gebäuden entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der ersten Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum eingeleiteten Strafverfahren dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell