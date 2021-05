Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Walpurgisnacht überwiegend friedlich -

Breisach - Die Walpurgisnacht verlief in Breisach relativ ruhig. Am Marktplatz in Breisach wurden randalierende Jugendliche gemeldet, welche sich allerdings vor Eintreffen der Streife entfernt hatten. Vor Ort wurde ein umgeworfener Eisständer ohne Beschädigungen festgestellt. In der Marienau 3 in Breisach stießen Unbekannte einen Roller um, wodurch das Rücklicht beschädigt wurde.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

