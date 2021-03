Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Arnsberg-Neheim

Arnsberg (ots)

Durch Aufhebeln der Eingangstür gelang ein bislang unbekannter Täter am Freitag, 05.03.2021 in eine Wohnung an der Möhnestraße. Die Wohnung wurde durchwühlt und Bargeld entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 15:00 und 20:30 Uhr. (ko)

Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932-9020-3211 entgegen.

