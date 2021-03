Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Feuerwehr bestohlen

Sundern (ots)

Auf die selbstgebaute Außenbeleuchtung am Spritzenhaus der Löschgruppe Altenhelefeld hatten es unbekannte Diebe in der Zeit zwischen dem 23. Februar und 04. März abgesehen. Bei der entwendeten Beleuchtung handelt es sich um ein ausgedientes, mit Lampen ausgestattendes Standrohr. Ein weiteres Standrohr verbogen die Täter. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell