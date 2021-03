Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autofahrer gesucht

Arnsberg (ots)

Nach dem Sturz eines Fahrradfahrers am Mittwoch auf der Ruhrstraße sucht die Polizei nach einem flüchtigen Auto. Um 10.40 Uhr fuhr der 56-jährige Fahrradfahrer in Richtung Feuerwache. Hierbei musste er an der roten Ampel, an der Einmündung der Grimmestraße anhalten. Als die Ampel auf Grün wechselte und der Arnsberger wieder losfuhr, wurde er von einem Auto überholt. Da der Abstand zu gering war, wich der Fahrradfahrer nach rechts aus. Hier stürzte er über die Bordsteinkante. Das Auto fuhr anschließend weiter. Bei dem Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine Beschreibung des Autos liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

