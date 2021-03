Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mülltonnenbrände

Medebach (ots)

In der Nacht zum Mittwoch beschäftigten mehrere Mülltonnenbrände die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in der Medebacher Innenstadt. Gegen 01.30 Uhr wurde ein Brand in der Österstraße gemeldet. Hier brannten mehrere Mülltonnen an einer Garage. Insgesamt zehn Abfalltonnen wurden durch den Brand zerstört. Die angrenzende Garage wurde durch das Feuer beschädigt. Nahezu zeitgleich wurden die Einsatzkräfte zur Kapellenstraße gerufen. Hier brannte eine allleinstehende Mülltonne. Diese wurde ebenfalls durch das Feuer zerstört. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Brände absichtlich gelegt wurden. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen. Wem sind in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen im Innenstadtbereich aufgefallen? Wer kann Angaben zu den möglichen Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

