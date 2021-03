Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tribüne beschmiert

Eslohe (ots)

Am Sonntag wurde die Polizei zur Sportanlage am Marktweg gerufen. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 14.50 Uhr, hatten unbekannte Täter die Fassade der Tribüne mit Graffiti beschmiert. Einem Zeugen fiel am Freitag gegen 22 Uhr ein grauer Kleinwagen mit vier Personen am Sportgelände auf. Bei dem Auto handelte es sich vermutlich um einen VW oder einen Seat. An diesem waren HSK-Kennzeichen angebracht. Eine blonde Person war auffällig klein. Möglicherweise handelt es sich bei dieser Gruppe um die Täter. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

