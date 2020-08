Polizei Münster

POL-MS: Überfall in Bus - 16-jähriger Täter in Haft

Münster (ots)

Am Dienstagmittag (18.8., 12.45 Uhr) überfiel ein 16-Jähriger in einem Bus einen Fahrgast. Der Täter sitzt nun in Haft.

Der jugendliche Albaner stieg an der Friedrich-Ebert-Straße aus einem Bus aus und rannte plötzlich wieder zurück. Er schlug und trat unvermittelt einen 16-Jährigen und forderte dessen Bargeld und Handy. Als die Busfahrerin eine Polizeistreife stoppte, die zufällig vorbeikam, ließ der Täter von dem Jugendlichen ab und flüchtete. Ein unbeteiligter Passant stellte dem Täter ein Bein, dieser stürzte und die Beamten nahmen den 16-Jährigen fest. Der Verletzte im Bus wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Albaner ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Raubdelikten, Einbrüchen und anderer Eigentumsdelikten aufgefallen.

Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, erließ am Mittwoch (19.8.) Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

