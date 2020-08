Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisiert auf dem E-Scooter - Polizisten stellen Führerscheine sicher

Münster (ots)

Am Donnerstagmorgen (19.8.) stellten Polizisten von zwei E-Scooter-Fahrern die Führerscheine sicher, da sie alkoholisiert unterwegs waren.

Gegen 2.36 Uhr entdeckten die Beamten einen 24-Jährigen an der Windthorststraße, der schwankend zu einem E-Scooter ging, um diesen freizuschalten. Die Polizisten sprachen den Mann aus Coesfeld an und wiesen ihn auf eine mögliche strafbare Handlung hin. Der 24-Jährige war augenscheinlich einsichtig, da er selber wüsste, dass er zu betrunken ist und entfernte sich. Kurze Zeit später stieg er doch auf und fuhr davon. Die Beamten eilten hinterher und stoppten ihn.

Um 2.42 Uhr bemerkten Polizisten an der Windthorststraße Ecke Promenade auf einem E-Scooter zwei Personen und hielten das Zweirad an. Bei dem Fahrer, einem 29-jährigen Münsteraner, rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft.

Die Alkohol-Tests der Fahrer verliefen positiv. Ihnen wurden Blutproben entnommen. Die Führerscheine behielten die Beamten sofort ein. Die Männer erwartet ein Strafverfahren.

