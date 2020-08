Polizei Münster

POL-MS: Balkontür zum Lüften geöffnet - Einbrecher erbeutet Bargeld

Münster (ots)

Ein Unbekannter stieg am Sonntagmorgen (16.8., 7.10 Uhr) an der Klosterstraße durch eine zum Lüften offenstehende Balkontür in eine Wohnung ein und erbeutete Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter erklomm den Balkon im ersten Obergeschoss und kam ungehindert in die Räumlichkeiten. Aus einer Handtasche entwendete er Bargeld. Als er im Schlafzimmer eine Uhr einstecken wollte, wachte der schlafende Bewohner auf. Der 74-Jährige riss dem Dieb die Uhr aus der Hand und vertrieb ihn aus der Wohnung. Der Täter ist schlank, etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Laut Zeugenaussagen hat er eine dunklere Hautfarbe und ein afrikanisches Aussehen. Er trug ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeanshose und helle Schuhe.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

