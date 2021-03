Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon: Unbekannte Täter scheiterten zwischen dem 19. und 26. Februar beim Versuch in ein Ferienhaus auf der Straße "Zur Weißen Frau" einzubrechen. Die Einbrecher hatten versucht das Türschloss aufzubohren. Weiterhin brachen sie einen Holzschuppen auf. Beute machten sie jedoch keine. Ohne Beute flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell