POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Auto zerkratzt

Welzheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Welzheim sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Mittwochmorgen auf der L 1155 zwischen Haghof und Breitenfürst. Ein bisher unbekannter Fahrer eines braunen VW Caddy mit Waiblinger Zulassung fuhr die Landesstraße gegen 8:40 Uhr in Richtung Breitenfürst entlang. Als auf Höhe Neuhof ein Kleintier die Fahrbahn querte, leitete der der Fahrer des Caddys eine Vollbremsung ein. Die hinter ihm fahrende 49-jährige Fahrerin eines Opel bemerkte dies rechtzeitig und bremste ihr Fahrzeug ebenfalls bis zum Stillstand ab. Der dahinter fahrende Fahrer eines Mercedes Sprinters konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Opel auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der vorausfahrende Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise auf diesen werden telefonisch unter der Nummer 07182 92810 entgegengenommen.

Welzheim: Auto zerkratzt

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag wurde ein in der Bahnhofstraße geparkter Renault im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt. Hinweise auf den Täter werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Welzheim: 6000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Eine 75-jährige Opel-Fahrerin wollte am Mittwoch gegen 15:45 Uhr aus einer Parklücke im Starenweg ausparken und streifte hierbei einen vor ihr geparkten Audi A4. An den beiden Autos entstand hierbei Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6000 Euro.

Schorndorf: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein 42 Jahre alter Fahrer eines E-Bikes fuhr am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr die Heinkelstraße in Richtung Hammerschlag entlang und fuhr hierbei auf einen geparkten Lkw-Anhänger auf. Dabei zog sich der Radfahrer, der keinen Helm trug, schwere Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Da sich zudem der Verdacht auf die Beeinflussung von Betäubungsmitteln ergab, wurde dem 42-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

