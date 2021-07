Polizei Münster

POL-MS: Polizisten nehmen 17-jährige Einbrecher in Handorf fest

Münster (ots)

Polizisten haben am Dienstagmorgen (13.7., 3.50 Uhr) an der Dorbaumstraße zwei 17-jährige Einbrecher festgenommen. Die Jugendlichen hatten eine Tür des Verbrauchermarktes aufgebrochen und waren in das Ladenlokal eingestiegen. Dabei wurde der Alarm ausgelöst. Die Polizisten entdeckten die Täter noch in den Räumlichkeiten und nahmen sie fest. Die 17-Jährigen aus Lohmar und Münster erwartet ein Strafverfahren.

