Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Unfallfluchten, alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Frankenhardt: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 9:30 Uhr und 12:00 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen im Ahornweg geparkten Skoda Roomster. Dabei entstand rund 2.000 Euro Sachschaden en dem Skoda. Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Gegen 9:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken auf dem Kundenparkplatz einer Apotheke im Grünwiesenweg einen dort geparkten Ford Fiesta. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubterweise von der Örtlichkeit. An dem Fiesta entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Bei dem Fahrer des Unfallverursachers soll es sich um einen silbergrauen Kombi mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei Schwäbisch Hall nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0 entgegen.

Fichtenberg: Radfahrerin verunglückt beim Abbiegen

Kurz vor 10:30 Uhr am Mittwoch wollte eine 48-jährige Radfahrerin von der K2613 nach links in Richtung Parkplatz Diebachsee abbiegen. Dabei zeigte sie ihren Abbiegevorgang offenbar nicht rechtzeitig und eindeutig durch Handzeichen an und achtete auch nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Eine 26-jährige Seat-Fahrerin überholte die Radfahrerin im Moment des Abbiegens, so dass es zu einer Berührung zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam. Die Radfahrerin, die keinen Helm trug, bremste daraufhin ihr Fahrrad ab und kam hierbei zu Fall. Sie wurde leicht verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht.

Bühlertann: LKW-Fahrer übersieht Gegenverkehr

Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-LKW überholte am Mittwoch kurz nach 12:00 Uhr in der langgezogenen Rechtskurve au der L1060 eine Kolonne von Traktoren mit Wohnwagen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Daimler-Benz eines 37-Jährigen. Dieser musste dem LKW ausweichen und fuhr in den Straßengraben. Ein Zusammenstoß beider Beteiligter fand nicht statt. An dem Daimler-PKW entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand

Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 67-jähriger mit seinem Fiat Punto die K 2669 von Wielandsweiler kommend in FR Bibersfeld. Hierbei überfuhr er mehrfach den Mittelstreifen, so dass der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen sollte werden sollte. Der 67-Jährige verhielt sich von Beginn der Kontrolle unkooperativ und aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Als sich der Mann in bedrohlicher Art und Weise gegen die Beamten stellte, sollte der Mann mit Handschließen geschlossen werden. Hiergegen wehrte sich der Mann massiv und leistete heftigen Widerstand. Während der gesamten Maßnahme bedrohte und beleidigte er die Beamten fortwährend. Der 67-Jährige, sowie ein Polizeibeamter wurden bei dem Vorfall jeweils leicht verletzt. Bei dem Polizeibeamten trat Dienstunfähigkeit ein. Der 67-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme verbracht. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von rund 0,8 Promille ergeben. Neben den führerscheinrechtlichen Konsequenzen, kommt nun auch eine Strafanzeige auf den 67-Jährigen zu.

Oberrot: Autofahrer erheblich betrunken

Eine Zeugin meldete der Polizei am Mittwoch gegen 20:15 Uhr einen betrunkenen Autofahrer. Nach einer kurzen Fahndung konnte der 61-Jährige auf dem Parkplatz des Diebachsee in seinem Auto sitzend angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Der Führerschein des 61-Järhigen wurde daraufhin beschlagnahmt und er wurde für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Ihm droht nun eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell