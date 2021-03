Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Reifenlager in Hagen

Hagen (ots)

In der Zeit von etwa Mitte Januar 2021 bis 23.03.2021 drangen unbekannte Täter in das Reifenlager eines Betriebs auf der Nordstr. ein. Sie hebelten ein Fensters im rückwärtigen Bereich auf und gelangten so in das Lager. Entwendet wurden hochwertige Rädersätze für diverse Pkw. Der Beutewert beläuft sich vermutlich auf eine mittlere fünfstellige Summe. Das zuständige Kommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

