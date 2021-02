Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Unbekannte haben am Montagabend, 1. Februar 2021, versucht, einen 20-Jährigen auf der Braunschweiger Straße in Ückendorf auszurauben. In Höhe des Bolzplatzes wurde der Gelsenkirchener gegen 18.30 Uhr von den beiden Männern angesprochen. Einer der beiden fragte ihn, ob er ein Feuerzeug habe. Als der 20-Jährige daraufhin sein Feuerzeug aus der Tasche holen wollte, zückte der andere Täter ein Messer und forderte den Gelsenkirchener auf, Wertsachen und Handy auszuhändigen. Der 20-Jährige setzte sich mit Schlägen zur Wehr, woraufhin die beiden Unbekannten flüchteten.

Einer der Flüchtigen war 1,80 Meter groß und hatte ein Tattoo mit arabischen Schriftzeichen am rechten Handgelenk. Sein Komplize war etwa 1,75 Meter groß. Beide hatten einen Bart und trugen eine lange, dunkelgrüne, fast schwarze Jacke sowie eine gelb/grüne Baseballcap.

Sachdienliche Hinweise zu den Flüchtigen bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell