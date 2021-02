Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei muss Fahrer von LKW lösen

Gelsenkirchen (ots)

Mit vereinten Kräften mussten Polizeibeamte am vergangenen Samstag, 30. Januar 2021, einen unter Alkoholeinfluss stehenden LKW-Fahrer aus seinem Fahrzeug holen. Gegen 20 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert, weil sich ein augenscheinlich betrunkener Lastwagenfahrer mitsamt seinem Sattelschlepper an der Wilhelminenstraße / Schlosserstraße befinden würde, der dort gerade eben geparkt habe. Vor Ort trafen die Beamten den Fahrer in dessen Fahrerkabine und bei laufendem Motor an. Ein strukturiertes Gespräch war mit dem alkoholisierten 44-Jährigen nicht möglich. Um sicherzustellen, dass der Mann nicht weiterfahren würde, bestiegen die Beamten die Fahrerkabine und zogen den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss. Der daraufhin folgenden, wiederholten Aufforderung, aus seinem Fahrzeug auszusteigen, kam der Mann nicht nach, sodass die Beamten den LKW-Fahrer schließlich aus seiner Kabine ziehen mussten. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde vorläufig festgenommen. Ihm wurde von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde sein Sattelschlepper sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Insgesamt fertigten die Beamten am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag und Sonntag, zehn Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung, viermal wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss, zweimal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einmal wegen Urkundenfälschung.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell