Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW

HattingenHattingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem brennenden PKW wurde am heutigen Dienstag um 11.18 Uhr gemeldet. Der Zusammenstoß der insgesamt drei beteiligten PKW ereignete sich auf der Nierenhofer Straße kurz vor dem Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Innenstadt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war jedoch kein Brand an oder in einem der Fahrzeuge erkennbar. Es liefen aber Betriebsmittel auf die Fahrbahn. Zusammen mit der Polizei wurde die Unfallstelle abgesichert. Die fünf Fahrzeuginsassen befanden sich bereits außerhalb der Fahrzeuge und wurden durch Rettungsdienst und Notarzt gesichtet. Hier bestand jedoch kein Behandlungsbedarf so dass Sie an der Einsatzstelle verbleiben konnten.

Die Einsatzkräfte der Hattinger Feuerwehr streuten die ausgelaufenen Betriebsmittel ab, stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Fahrzeugbatterien ab.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde die Fahrerin eines der beteiligten PKW akut behandlungsbedürftig. Die Feuerwehrleute übernahmen umgehend die Erstversorgung. Ein Rettungswagen brachte die Frau später, unter Begleitung des Notarztes, in ein Bochumer Krankenhaus. Ob der Vorfall im Zusammenhang mit dem Unfall steht, ist derzeit nicht bekannt.

Da zwei der drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbreit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Nach einer Stunde wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

