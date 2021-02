Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Handy geraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen eines Verkaufsgeschäfts über eine Internetplattform hat ein bislang Unbekannter einen 13-jährigen Gelsenkirchener und seinen 32-jährigen Cousin beraubt. Die beiden Cousins trafen den vermeintlichen Interessenten eines Mobiltelefons am Sonntag, 31. Januar 2021, um 22.25 Uhr an der Florastraße in Höhe der Hertastraße. Hier forderte der Unbekannte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Mobiltelefons. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Der 32-Jährige verfolgte den Flüchtigen zunächst, er verlor ihn dann jedoch in Höhe einer Einfahrt aus den Augen. Der Flüchtige war circa 16 bis 19 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und hatte einen Oberlippenbart. Er trug einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke, blaue Jeans und weiße Schuhe. Sachdienliche Hinweise zu dem Flüchtigen bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell