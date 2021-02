Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei löst mehrere Zusammentreffen in Gelsenkirchen auf

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat am Sonntag, 31. Januar 2021, diverse Zusammentreffen im Stadtgebiet aufgelöst, bei denen die Beteiligten gegen die Coronaschutzverordnung verstießen. So beendeten Polizisten am Sonntagvormittag einen Gottesdienst in Bulmke-Hüllen. In Räumen an der Hohenzollernstraße hielten sich gegen 10.45 Uhr rund 50 Personen auf. Die Einsatzkräfte lösten die Veranstaltung auf, erteilten 44 Platzverweise, fertigten genauso viele Ordnungswidrigkeitenanzeigen und ahndeten 15 Parkverstöße.

Bereits am frühen Sonntagmorgen hatten Polizeibeamte eine Feier mit 15 Beteiligten in Schalke-Nord aufgelöst. Nach einer gemeldeten Ruhestörung in einer Wohnung an der Kurt-Schumacher-Straße wollten die Beamten das Zusammentreffen auflösen und erteilten den Anwesenden Platzverweise. Den Anweisungen kamen die Feiernden zunächst nicht nach, verließen die Wohnung aber schließlich widerwillig. Da ein 41-jähriger Mann ankündigte, unmittelbar wiederkehren zu wollen, wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises und Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam genommen. Dagegen setzte sich der Gelsenkirchener massiv zur Wehr und erhielt Unterstützung durch mehrere feiernde Personen, die die polizeilichen Maßnahmen stören wollten. Der aggressive Pulk konnte durch Androhung eines Taser-Einsatzes auf Abstand gehalten werden. Ein 37-jähriger Beteiligter aus Gelsenkirchen verhielt sich jedoch weiterhin aggressiv, sodass er fixiert und in Gewahrsam genommen wurde. Ein weiterer 16-jähriger Partygast wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen, nachdem er versucht hatte die 37 und 41 Jahre alten Männer zu befreien. Gegen alle drei wurden Strafverfahren eingeleitet und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Am späten Sonntagabend haben Polizeibeamte zwei Männer in Gewahrsam genommen, die sich in Bismarck den Anweisungen der Beamten widersetzt haben. Auf einem Tankstellengelände an der Bismarckstraße hatten die Polizisten um 23.25 Uhr mehrere Personen bemerkt, die beim Erblicken der Beamten flüchteten. In einem Fahrzeug auf dem Gelände stießen die Einsatzkräfte auf drei Personen aus unterschiedlichen Haushalten, die damit gegen die geltenden Coronaregeln verstießen. Zwei der Insassen im Alter von 37 und 50 Jahren waren jedoch uneinsichtig und verhielten sich zunehmend aggressiv. Da sich die beiden alkoholisierten Gelsenkirchener den Anweisungen der Beamten widersetzten, wurden sie in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell