Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hausen

Landkreis Rottweil) Klarlack über Pkw gegossen (31.05.-01.06.2020)

Rottweil-Hausen (ots)

Ein unbekannter Täter schüttete im Zeitraum von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 11 Uhr, Klarlack über ein Fahrzeug, dass in der Horgener Straße parkte. Mit einer Verdünnung konnte dieser nicht mehr entfernt werden, sodass Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe entstanden ist. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741/477-0, zu wenden.

