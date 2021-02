Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Montag, 1. Februar 2021, einen Gelsenkirchener in der Altstadt beraubt. Der Gelsenkirchener war um 14.55 Uhr zu Fuß auf der Kirchstraße unterwegs, als in seiner Nähe ein dunkler Wagen stoppte. Aus dem Wagen stiegen zwei Männer, die auf den Gelsenkirchener zuliefen und ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühten. Der Gelsenkirchener ließ daraufhin seine Tasche fallen. Die Männer ergriffen diese, flüchteten mit ihrer Beute zurück zu ihrem Auto und entfernten sich dann in dem Fahrzeug in Richtung Lohfeldstraße. Die beiden Unbekannten waren um die 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Sie trugen dunkle Oberbekleidung und blaue OP-Masken. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Flüchtigen bitte unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache oder unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21.

