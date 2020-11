Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Festnahmen dank eines Zeugens; Notebooks in Sinntal und Zigaretten sowie Geld im Jossgrund geklaut und mehr

OffenbachOffenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Festnahmen dank eines Zeugens - Offenbach

(aa) Polizeibeamte nahmen am Dienstagabend - dank des Anrufs eines aufmerksamen Zeugens - vier junge Männer vorläufig fest. Der Augenzeuge hatte gegen 21.50 Uhr gemeldet, dass gerade mehrere Jungs in eine Schule an der Bürgerler Straße eingedrungen wären. Bei Eintreffen der ersten Streifen waren die Unbekannten bereits geflüchtet. Ob etwas gestohlen wurde, bedarf noch der Klärung. Im Rahmen der Fahndung fassten die Beamten schließlich einen 19-Jährigen, zwei 20-Jährige sowie einen 21-Jährigen. Die Offenbacher, die nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden, müssen sich nun einem Strafverfahren stellen. Die Ermittlungen dauern derweil an.

2. Vorsicht: Diebes-Duo auf Parkplatz zugange! - Offenbach

(aa) Zwei Männer klauten am Dienstagabend in der Strahlenberger Straße einer Frau die Handtasche aus ihrem BMW. Gegen 18 Uhr stand die Frau auf dem Parkplatz vor einem Möbelhaus an ihrem blauen 5er. Während ein 20 bis 25 Jahre alter, etwa 1,70 Meter großer Täter die 52-Jährige geschickt ablenkte, griff der nicht näher beschriebene Komplize ins Auto und schnappte sich unbemerkt die Handtasche. Darin befanden sich die Geldbörse, diverse Papiere, Handy und auch die Autoschlüssel. Die Polizei bittet Zeugen, denen das Diebes-Duo im Bereich der 80er-Hausnummern aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 069 8098-5200 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Unfallflucht auf der A 45 - Neuberg

(mm) Ein unbekannter Pkw-Fahrer verursachte am Dienstagmorgen beim Überholen auf der Bundesautobahn 45 unmittelbar von dem Parkplatz "Pfingstweide" einen Unfall mit einem Sachschaden von etwas mehr als 3.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Die Unfallfluchtermittler bitten nun Zeugen, sich bei der Autobahnpolizei Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden. Der Fahrer des Pkw hatte gegen 8.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hammersbach und Langenselbold West einen vor ihm fahrenden VW-Crafter überholt. Beim Ausscheren auf die linke Fahrspur hatte er einen dort fahrenden VW-Golf nicht beachtet. Der Fahrer des Golfs musste daraufhin sein Fahrzeug stark abbremsen und auf den rechten Fahrstreifen ausweichen, um eine Kollision mit dem unbekannten Überholer zu vermeiden. Allerdings stieß der Golf hierbei mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen das Heck des Crafters.

2. Notebooks in Sinntal und Zigaretten sowie Geld im Jossgrund geklaut

(mm) In ein Geschäft in der Schlüchterner Straße (einstellige Hausnummer) in Sterbfritz sind am Dienstag, gegen 3.30 Uhr, zwei Einbrecher eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen haben sie mit einem Gully-Deckel die Scheibe der Eingangstür eingeworfen und anschließend mehrere Notebooks aus dem Laden gestohlen. Nur einen Tag später, gegen 0.20 Uhr, sind Unbekannte in ein Geschäft in der Burgstraße (20er-Hausnummern) eingedrungen. Hier warfen die Täter ebenfalls einen Kanaldeckel gegen die Scheibe der Eingangstür und stiegen dann in den Laden ein. Aus dem Kassenbereich sackten sie Zigarettenpackungen und das vorgefundene Geld ein. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Offenbach, 25.11.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

