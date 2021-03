Polizei Hagen

POL-HA: Paket-SMS mit negativen Folgen: Polizei Hagen warnt vor Betrugsmasche

Hagen (ots)

"Ihr Paket wurde verschickt" - solche oder ähnliche Textnachrichten erhielten in Hagen in den vergangenen Wochen immer mehr Bürgerinnen und Bürger. Hinter der SMS verbirgt sich jedoch eine Betrugsmasche und keine echte Paketankündigung eines Dienstleisters. Die Mobilfunknutzer werden in den Nachrichten dazu aufgefordert, auf einen Link zu klicken, um beispielsweise den Sendestatus zu verfolgen. Die Masche hierbei variiert leicht, die Folgen sind jedoch im schlimmsten Fall gravierend.

Wenn die Empfänger der Anweisung folgen, installiert sich im Anschluss eine Schadsoftware auf dem Handy. Mit dieser erlangen unberechtigte Dritte Zugriff auf Apps oder andere Anwendungen des Empfängers. Vom Handy der Betroffenen wird zudem an sämtliche Kontakte des Telefonbuches die gleiche SMS versandt - wie bei einem Schneeballsystem.

In wenigen Fällen führen die Links aus der SMS auf eine Webseite, die unter anderem einen Gewinn bei einem Gewinnspiel suggeriert. Andere Seiten bitten auch ganz ohne den Gewinnspiel-Zusatz um die Verifizierung oder Angaben der eigenen Daten. Bei einer anderen Variante führt der Link auf eine vermeintliche Seite eines Zustellers, von der aus eine App installiert werden soll. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine richtige App - stattdessen bestätigen Betroffene beim Öffnen dieser App den Zugriff der Täter auf das eigene Smartphone.

Das zuständige Fachkommissariat der Polizei Hagen, das im Bereich Cybercrime ermittelt, hat wichtige Tipps und Hinweise zusammengestellt, um solchen Betrugsmaschen vorzubeugen. Denn die Anzahl der angezeigten Fälle steigt. Trotzdem ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, da viele Betroffene nur dann eine Strafanzeige erstatten, wenn auch ein Schaden eingetreten ist.

Wichtige Handlungsanweisungen:

- Von solchen Betrugsmaschen, die auch in leicht abgewandelter Form in Umlauf sind, sind aktuell ausschließlich Android-Smartphones betroffen. iOS Smartphone-Nutzer bekommen ebenfalls Betrugs-SMS, jedoch lädt sich die Datei nicht auf das Betriebssystem. Ein künftiger Befall kann jedoch nicht ausgeschlossen werden - seien Sie deshalb wachsam!

- Sie warten tatsächlich auf ein Paket? Dann informieren Sie sich ausschließlich direkt auf der Internetseite des Händlers über die Sendung.

- Löschen Sie solch eine SMS. Denken Sie nach Möglichkeit daran, einen Screenshot/ein Lichtbild der Nachricht zu machen, mit Hinweis auf die Absender-Rufnummer.

- Wenn Sie auf den Link geklickt haben, geben Sie bitte keine Daten preis und bestätigen Sie auch keine Updates oder Installationsaufrufe.

- Falls bereits ein Installationsprozess läuft, sollten Sie umgehend die Verbindung zum Mobilfunknetz und zum WLAN trennen. Dies können Sie erreichen, indem Sie den Flugmodus aktivieren.

- Sichern Sie eigene Daten, Fotos, Kontaktlisten etc. im offline Modus.

- Setzen Sie das Smartphone auf die Werkseinstellungen zurück.

- Denken Sie daran, sämtliche Passwörter zurückzusetzen und zu ändern.

- Kontrollieren Sie Ihre Online-Banking und Kunden-Accounts.

- Informieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter, denn die missbräuchliche Nutzung der eigenen Rufnummer kann nicht ausgeschlossen werden.

- Bitte erstatten Sie Strafanzeige bei der Polizei. Stellen Sie hier nach Möglichkeit den Screenshort oder das Lichtbilder der Nachricht zur Verfügung.

- Bitte warnen Sie auch Ihr privates Umfeld vor der Betrugsmasche.

(arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell