Polizei Hagen

POL-HA: Fahrer und Beifahrer unter Drogeneinfluss mit Auto unterwegs

Hagen (ots)

Auf der Volmestraße traf die Polizei am Donnerstag auf einen 26-Jährigen, der als Beifahrer in einem Renault unterwegs war und Drogen mit sich führte. Gegen 22:40 Uhr hatten die Beamten das Fahrzeug für eine Verkehrskontrolle angehalten. Der Breckerfelder hatte ein "Bubble" bei sich, in dem sich augenscheinlich Kokain befand. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte an, dass er Kokain und THC zu sich genommen hatte. Die Betäubungsmittel wurden durch die Polizisten beschlagnahmt. Auch der 58-jährige Fahrer des Autos hatte Kokain konsumiert - dies zeigte ein ebenfalls freiwillig durchgeführter Drogenvortest an. Die beiden Breckerfelder erhielten Anzeigen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt bis zum vollständigen Abbau der Substanzen untersagt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell