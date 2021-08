Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 14:15 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz in der Strümpfelbacher Straße einen geparkten Mercedes und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegengenommen.

Weinstadt-Großheppach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 16:15 Uhr und 16:37 Uhr wurde am Mittwoch in der Benzstraße ein geparkter Skoda Octavia von einem bisher unbekannten Autofahrer im Bereich der Stoßstange hinten links beschädigt. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Hegnach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Mittwoch in der Zeit zwischen 9 Uhr und 10 Uhr in der Straße Haldenäcker einen geparkten Mercedes und verursachte hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Gerhart-Hauptstraße-Straße streifte ein Autofahrer einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw VW Scirocco. An diesem entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Nach dem Vorfall flüchtete der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen, der sich zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag ereignet hat, und bittet nun unter Tel. 0711/57720 um sachdienliche Hinweise.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 33-jährige Fahrerin eines Pkw Alfa Romeo befuhr am Mittwoch kurz vor 16 Uhr die Freibergstraße in Richtung Hauptstraße/Oeffinger Straße und wollte nach rechts in die Oeffinger Straße abbiegen. Sie achtete auf die Vorfahrtsregelung und hielt zunächst an. Beim Einbiegen in die vorfahrtsberechtigte Oeffinger Straße war sie unachtsam und stieß sie mit einem Omnibus zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

