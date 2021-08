Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drogendealer in Haft - 30-Jähriger verletzte sich bei Auseinandersetzung selbst mit einer Glasflasche - Fahrzeugbrand - Gartenhütte aufgebrochen

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: 38-Jähriger Drogendealer in Haft

Im Rahmen von Ermittlungen erlangten Beamte der Kriminalpolizei Waiblingen Erkenntnisse, dass ein 38-jähriger Mann aus Waiblingen in Drogengeschäfte verwickelt ist. Nachdem sich dieser Verdacht erhärtete, konnte die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Durchsuchungsbeschluss erwirken, der von der Kriminalpolizei am Dienstagmorgen vollstreckt wurde. Hierbei wurden Drogen in nicht geringen Mengen, knapp 7000 Euro mutmaßliches Dealer-Geld sowie Drogen-Utensilien aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem wurde ein Luftgewehr, ein Reizstoffsprühgerät und ein Messer beschlagnahmt. Bei den aufgefundenen Drogen handelte es sich mutmaßlich um ca. 4,6 kg Amphetamin (brutto) und ca. 100 Gramm Cannabis-Produkte. Wegen des Drogenbesitzes wurde der Mann vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige am Mittwoch beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt wurde. Ein Ermittlungsrichter erließ wegen Rauschgiftbesitz in nicht geringen Mengen einen Haftbefehl, der umgehend in Vollzug gesetzt wurde. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Aspach: Auseinandersetzung in Wohnheim

In einem Wohnheim für Flüchtlinge in der Marbacher Straße kam es am Mittwochnachmittag zwischen zwei Männern zum Streit. Dieser eskalierte gegen 18.30 Uhr, als die betrunkenen Männer sich gegenseitig mit Faustschlägen und Besenstiele verletzten. Der 30-jährige Unruhestifter zog sich Schnittverletzungen an der Hand zu, als er mit einer abgebrochenen Flasche hantierte. Zudem hatte er in einem Zimmer einen Vorhang in Brand gesetzt. Das Feuer konnte von dem 27-jährigen Kontrahenten schnell gelöscht werden. Der 30-Jährige wurde nach dem Vorfall vom Rettungsdienst versorgt und wegen der Schnittverletzungen in einem Krankenhaus verbracht. Der 30-Jährige wurde nach dem Vorfall vorläufig festgenommen, sodass er die Nacht über in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen musste. Er wurde am Donnerstagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Backnang: Mann auf Parkplatz verletzt - Umstände noch völlig unklar

Ein 52-jähriger Mann wurde am Mittwochabend auf einem P&R Parkplatz beim Bahnhof leicht verletzt, wobei die Entstehung dieser Verletzung noch völlig unklar ist. Der Mann fuhr sein E-Auto gegen 20.10 Uhr auf den Platz einer dortigen Ladestation und verspürte plötzlich einen Schlag auf der Brust, als er um sein Auto ging. Er erlitt hierbei eine sehr kleine leicht blutende Wunde, wobei seine Oberbekleidung unbeschädigt blieb. Es wird nun nicht ausgeschlossen, dass der Mann mit einer Luftdruckwaffe oder ähnliches beschossen wurde. Außer der Verletzung liegen derzeit aber keine weiteren Erkenntnisse vor, die diesen Verdacht untermauern könnten. Es gingen diesbezüglich keine weiteren Hinweise bei der Polizei ein, noch wurden Knallgeräusche wahrgenommen. Bei der Absuche des Parkplatzes wurden keine Geschosse aufgefunden. Zur Klärung des Vorfalls bittet nun die Polizei in Backnang um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Weinstadt: Fahrzeugbrand

Die örtliche Feuerwehr musste am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Kalkofenstraße ausrücken. Dort war auf dem Kundenparkplatz eines Baumarkts ein Mercedes Vito in Brand geraten. Die Brandentstehung war im Motorraum, der auch völlig ausbrannte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Es gibt keine Hinweise auf eine äußere Einwirkung, weshalb ein technischer Defekt als Brandursache sehr wahrscheinlich ist.

Weinstadt-Großheppach: Gartenhütte aufgebrochen

Zwischen Samstag und Mittwoch beschädigten bisher unbekannte Täter zunächst einen Gartenzaun und verschafften sich so Zutritt zu einem Gartengrundstück. Anschließend wurde die dortige Gartenhütte aufgebrochen. Entwendet wurde aus der Hütte allerdings nicht, der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Das Gartengrundstück befindet sich im Gewann Beutelstein zwischen Weinstadt-Großheppach und Waiblingen Beinstein in der Verlängerung der Pfahlbühlstraße. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

