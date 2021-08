Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien, Unfall und brennende Thujahecke

Aalen (ots)

Neresheim-Ohmenheim: Weitere Farbschmiereri

Nachdem bereits heute Morgen über eine Farbschmiererei im Birkenweg berichtet wurde, wurde mittlerweile eine weitere bekannt. In der Nacht auf Mittwoch besprühten vermutlich dieselben Täter ebenfalls mit pinker Farbe eine weitere Garagenwand, diesmal in der Straße Bennenberg. Auch in diesem Fall erbittet der Polizeiposten Neresheim unter Telefon 07326/919001 um Hinweise.

Aalen: Hakenkreuz auf Pkw

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag wurde ein Hakenkreuz mittels wasserfestem Filzstift an die Beifahrerseite eines Dacias aufgemalt. Der Pkw stand zu dieser Zeit in der Leibnizstraße. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Unfall unter Alkohol

Ein 28-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 8.45 Uhr mit seinem VWdie K3333 von Neuler in Richtung Schrezheim. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge. Der Fahrer wurde leicht verletzt, an seinem Lupo entstand rund 2000 Euro Schaden. Da der 28-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er die Polizisten mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

Heubach: Thujahecke fing Feuer

Eine Anwohnerin der Beiswanger Straße vernichtete am Donnerstagvormittag in der Garageneinfahrt mittels eines Bunsenbrenners Unkraut. Dabei gerieten gegen 11.45 Uhr versehentlich Teile einer Thujahecke in Brand. Die Frau reagierte sofort und löschte das Feuer mittels Gartenschlauch, die Restarbeiten übernahm die zwischenzeitlich verständigte Feuerwehr. Der entstandenen Sachschaden ist als gering anzusehen.

