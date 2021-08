Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Rentnerin bei Unfall verletzt

Ein 55-jähriger Peugeot-Fahrer übersah am Donnerstagmittag gegen 12:30 Uhr beim Rückwärtsfahren in der Salierstraße eine 81-jährige Fußgängerin und touchierte diese leicht. Die Seniorin stürzte anschließend und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Backnang: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Ein 21-jähriger VW-Fahrer wurde am Freitag gegen 00.40 Uhr in der Sulzbacher Straße von der Polizei kontrolliert, nachdem er dort bei einem dortigen Kreisverkehr sehr schnell gefahren war. Bei der Überprüfung des Autofahrers stellte sich heraus, dass dieser unter Drogeneinwirkung stand. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Für das Ermittlungsverfahren wurde eine Blutuntersuchung veranlasst. Nun droht dem jungen Mann ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld.

Murrhardt: Unfall am Kreisverkehr

5500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 21.20 Uhr ereignete. Eine 22-jährige VW-Fahrerin befuhr die L 1066 von Murrhardt in Richtung Harbach, als sich der Verkehr vor ihr staute. Sie erkannte dies zu spät und fuhr auf einen Pkw Audi auf, der noch auf einen davorstehenden Pkw BMW aufgeschoben wurde. Die Insassen blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

