Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Aalen (ots)

Kupferzell: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Ein 26-jähriger VW-Fahrer wurde am Donnerstagabend gegen 21 Uhr auf der A6 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte der 26-Jährige keinen gültigen Führerschein vorweisen. Außerdem ergab sich während der Kontrolle der Verdacht, dass der VW-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein vor Ort durchgeführter Drogen-Schnelltest bestätigte den Verdacht, weshalb in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Satteldorf: Auffahrunfall mit Verletzten

Auf der B290 waren am Donnerstag gegen 16:20 Uhr ein 31 Jahre alter Peugeot-Fahrer und dahinter eine 31-jährige Ford-Fahrerin in Richtung der Anschlussstelle Satteldorf unterwegs. Aufgrund einer dortigen Ampel bildete sich an der Anschlussstelle ein Rückstaun. Ein hinter dem Ford fahrender 80-Jähriger Audi-Fahrer übersah, dass sowohl der Peugeot, als auch der Ford aufgrund des Rückstaus anhalten mussten und fuhr nahezu ungebremst auf den Ford auf. Durch den Aufprall wurde der Ford auf den Peugeot aufgeschoben. Dabei wurden alle drei Fahrzeugführer, sowie eine 83-jährige Beifahrerin in dem Audi, sowie eine 24-jährige Mitfahrerin und ein 4-jähriger Bub in dem Ford jeweils leicht verletzt. Bis auf den Peugeot-Fahrer wurden alle Unfallgeschädigten in Krankenhäuser verbracht. Der Peugeot blieb fahrbereit. Der Ford und der Audi mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 35.000 Euro.

