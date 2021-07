Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hund verletzt Bekannten schwer

Northeim (ots)

Moringen, Wasserstraße

Montag, 12.07.2021, 21:20 Uhr

MORINGEN (da) - Ein 18-jähriger aus dem Bereich Moringen wurde am gestrigen Abend durch einen Hundebiss schwer verletzt. Der Mann war bei einer Bekannten in der Wohnung, als der Mischlingshund zunächst an ihm schnupperte und dann plötzlich zubiss. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen die 21-jährige Hundehalterin wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, des Weiteren wurde das Veterinäramt über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell