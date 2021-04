Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verdächtige Personen in Sulingen-Groß Lessen - Einbruch in Werkstatt in Wagenfeld - Rentner von Trickdieb in Stuhr ausgetrickst ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Verdächtige Person mit Sturmhaube

Am gestrigen Nachmittag sorgte im Sulinger Ortsteil Groß Lessen ein verdächtiger weißer Transporter für Aufsehen und eine groß angelegte Fahndung der Polizei. Gegen 16:00 Uhr sah der 10-jährige Sohn einer in Groß Lessen lebenden Familie wie ein weißer Mercedes Sprinter auf das Hofgrundstück fuhr. Eine männliche Person mit einer Sturmhaube sei ausgestiegen und in Richtung des Wohnhauses gegangen. Beim Erblicken des Kindes ging der Mann zurück zu seinem Fahrzeug, der Sohn flüchtete in das Haus und beobachtete das weitere Geschehen durch ein Fenster. Der verdächtige Mann unterhielt sich offenbar mit weiteren Fahrzeuginsassen. Der 10-jährige gab an Kinderstimmen und möglicherweise auch Hilferufe gehört zu haben. Das Fahrzeug fuhr anschließend davon, ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Die Polizei leitete sofort eine groß angelegte Fahndung nach dem Fahrzeug ein, an der insgesamt sechs Streifenwagen beteiligt waren. Im näheren Umfeld wurden durch die Polizei mehrere weiße Transporter kontrolliert, jedoch ohne Zusammenhänge zu dem Vorfall. Der verdächtige Mann soll schlank, etwa 185 cm groß und komplett in schwarz gekleidet gewesen sein. Außerdem trug er eine schwarze Sturmhaube. Der weiße Mercedes-Transporter soll DH-Kennzeichen und weder seitliche Fenster noch irgendeine Aufschrift gehabt haben. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch völlig unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04271/9490 bei der Polizei in Sulingen zu melden.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag letzter Woche kam es in Sulingen zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des K+K Marktes in Sulingen. Die Fahrerin hatte ihren Mitsubishi Pajero in der Zeit von 14:50 Uhr bis 15:05 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt, als ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer ihren Pkw wahrscheinlich beim Ein-oder Ausparken beschädigte. Dabei wurde der Mitsubishi an der hinteren linken Stoßstange beschädigt, der Schaden dürfte sich auf über 1000 Euro belaufen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen, so dass sie Polizei Sulingen nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 04271/9490.

Sulingen - Diebstahl

Am Sonntag entwendete ein Unbekannter in der Zeit von 16:50 Uhr bis 18:10 Uhr in der Memelstraße ein Pedelec. Das Pedelec war am Eingang des Seniorenheimes von einer Besucherin verschlossen abgestellt worden. Der Schaden beträgt ca. 1700 Euro.

Wagenfeld - Einbruch

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in eine Werkstatt in Wagenfeld, In den Hügeln, eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Werkstatttür und entwendeten drei Motorsägen, Akkuschrauber und weitere Werkzeuge. Der Schaden ist noch nicht bekannt.

Weyhe - Kabeltrommeln entwendet

Am vergangenen Wochenende wurden im Zeitraum Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, Kupferkabeltrommeln von einem Firmengrundstück in Dreye in der Mittelwendung entwendet. Die unbekannten Täter betraten das Grundstück der Firma und nahmen die dort gelagerten Kabeltrommeln mit. Das Grundstück wird anschließend mit dem Diebesgut über das Nachbargrundstück verlassen. Hierzu wurde ein Zaunelement demontiert. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter 0421/8066-0 entgegen.

Weyhe - Hundehalter gesucht

Am Sonntag beobachteten mehrere Zeugen, wie in Leeste ein Reh von einem Hund verfolgt wurde. Der Rehbock lief dann in seiner Panik gegen einen Zaun in der Jahnstraße und verendete dort. Die Polizei bittet Zeugen sich unter 0421 / 80660 zu melden, damit der Hund und ggf. der Hundehalter ermittelt werden kann.

Stuhr - Trickdiebstahl

Am Freitag kam es in Stuhr Groß Mackenstedt zu einem Trickdiebstahl auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Proppstrasse. Ein 79-jähriger Bremer wurde von einem Unbekannten nach Kleingeld zum Telefonieren gefragt. Hierbei wurde der ältere Herr abgelenkt und ca. 60 Euro entwendet.

Syke - Diebstahl eines Pedelec

Bereits am Montag vor einer Woche, am 12.04.2021, wurde beim Jobcenter aus dem Fahrrad-Unterstand ein doppelt verschlossenes Pedelec der Marke Gazelle entwendet. Der bisher noch unbekannte, männliche Täter schob das schwarz-anthrazit-farbene Pedelec im Wert von 2000 Euro im abgeschlossen Zustand und am Hinterrad angehoben, in Richtung des Walls hinter dem Kreishaus-Gebäude. Danach verliert sich die Spur. Wer den Dieb auf seinem weiteren Weg beobachtet hat und Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Syke unter Tel. 04242 / 969-0 zu melden.

Syke - Diebstahl aus PKW

Nach einem kurzen Waldspaziergang erlebte eine Außendienstmitarbeiterin aus Jever eine böse Überraschung. Sie hatte ihren schwarzen VW-Beetle am Montag um 11.30 Uhr an einem Feldweg an der Straße Siebenhäuser abgestellt. Als sie nach ca. 20 Minuten zurückkehrte, war die Seitenscheibe eingeschlagen und Elektrogeräte im Wert von ca. 1500 Euro entwendet. Die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, bittet um Zeugenhinweise.

