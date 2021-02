Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall an der Kreuzung Nonenstraße/ Herzebrocker Straße/ Wösteweg - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Im Kreuzungsbereich der Straßen Nonenstraße/ Herzebrocker Straße/ Wösteweg kam es am Dienstagabend (02.02., 18.46 Uhr) zu einem Verkehrsunfall.

Derzeitigen Erkenntnissen nach ereignete sich der Unfall, als ein 27-jähriger Seat Leon Fahrer von der Nonenstraße kommend in den Bereich der Kreuzung einfuhr, um in die Herzebrocker Straße abzubiegen und zeitgleich ein 58- jähriger VW Up Fahrer aus Richtung Herzebrocker Straße die Kreuzung passieren wollte.

Durch den Unfall entstand an beiden Autos Sachschaden. Dieser beläuft sich auf schätzungsweise 20000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise auf die Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell