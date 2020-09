Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Joggerin ausgebremst

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In ihrem Lauf ausgebremst fühlte sich am Sonntagabend eine Joggerin in Enkenbach-Alsenborn.

Ein Pkw kreuzte unmittelbar vor ihr den Weg in Schrittgeschwindigkeit. Daraufhin musste sie ihr Tempo drosseln. Sie klopfte auf die Heckscheibe, um ihrem Ärger darüber Luft zu machen. Über diese Aktion entstand ein Streitgespräch zwischen der Joggerin und der Beifahrerin des Pkws, in dem ein paar Nettigkeiten der beleidigenden Art ausgesprochen wurden.

Beide Damen erstatteten Anzeige gegen die jeweils andere wegen Beleidigung. Da die Joggerin angeblich auch den Mindestabstand nicht gewahrt hat, stellte ihre Kontrahentin noch Strafanzeige wegen Körperverletzung. Die Anzeigen werden geprüft. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell