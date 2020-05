Polizei Dortmund

POL-DO: Mit Papas Auto unterwegs - Polizei stoppt 13-Jährigen

Dortmund (ots)

Die Polizisten der Dortmunder Autobahnpolizei haben in der heutigen Nacht (13. Mai) einen ziemlich jungen Autofahrer in Schwerte anhalten müssen. Der Junge fuhr zuvor mit einem platten Reifen an den Beamten vorbei.

Gegen 2 Uhr kontrollierten die Beamten gerade einen Lkw auf der Raststätte Lennhof, als sie ein Zeuge auf ein verdächtiges Auto hinwies. Der Wagen fuhr mit einem platten Reifen vom Wirtschaftsweg der Raststätte in Richtung Ruhrtalstraße. Sofort stiegen die Polizisten in den Streifenwagen und verfolgten den Kombi. Auf deutliche Anhaltesignale reagierte der Fahrer jedoch nicht. Stattdessen bog er links in die Hagener Straße ein und anschließend wieder links auf das Gelände eines Logistikzentrums. Zwischen den geparkten Lkw fuhr der Fahrer so lange ziellos im Kreis, bis er sich schließlich in einer Sackgasse befand. Die Polizisten stiegen aus und staunten nicht schlecht, als sie am Steuer des Fahrzeugs den 13-Jährigen erkannten. Dieser hatte sich offenbar aus Langeweile die Autoschlüssel des Vaters geschnappt und sich aus dem Haus geschlichen.

Die Erziehungsberechtigten mussten den Jungen anschießend von der nächsten Wache abholen. Verletzt wurde bei der nächtlichen Spritztour niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

