POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Hatten: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten, zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 14.08.2021, um 08:40 Uhr, ist es in Hatten auf der Hatter Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 84-jähriger Fahrer eines Opel Meriva aus der Gemeinde Hude befuhr die Hatter Landstraße in Richtung Oldenburg und wollte nach links in den Mühlenweg einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW Bulli T1 und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurden der Fahrer und die 85-jährige Beifahrerin des Opel leicht verletzt. Der 45-jährige Fahrer des VW Bully und dessen 52-jährige Beifahrerin aus Oldenburg wurden durch den Unfall schwer verletzt. Alle Beteiligten wurde in Oldenburger Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 100.000,-EUR geschätzt, wobei davon der Schaden am VW Bully auf 80000,- Euro geschätzt wird. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge wurde Fahrbahn voll gesperrt.

