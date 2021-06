Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heinsberg (ots)

Eine 72-jährige Heinsbergerin befuhr am Mittwoch (2. Juni), gegen 13 Uhr, mit ihrem PKW die Industriestraße, vom Kreisverkehr Siemensstraße kommend in Fahrtrichtung Karl-Arnold-Straße. Sie beabsichtigte nach rechts in die Kuhlertstraße abzubiegen. Eine 52 Jahre alte Frau aus Wassenberg war mit ihrem Fahrrad auf dem linken Radweg der Industriestraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Im Einmündungsbereich Industriestraße/Kuhlertstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fahrradfahrerin und der PKW-Fahrerin. Die Radfahrerin verletzte sich hierbei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

