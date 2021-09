Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Autokennzeichen mit neuen TÜV Stempeln gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 10.09.2021, gegen 22:00 Uhr und Montag, 13.09.2021, gegen 19:30 Uhr, stahlen unbekannte Täter Kennzeichenschilder mit neuen TÜV Stempeln von drei Autos, die in der Gronauer Straße, in der Ellerstadter Straße und im Clodwigweg geparkt waren.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

