Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkzeuge aus Handwerkerauto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Montag (13.09.2021), 17:30 Uhr, bis Dienstag (14.09.2021),08:10 Uhr, wurde die Heckscheibe an einem Firmenfahrzeug durch unbekannte Täter in der Schweigener Straße eingeschlagen, nachdem das manipulieren des Heckschlosses misslungen war. Aus dem Firmenfahrzeug wurden mehrere Bohrmaschinen mit diversem Zubehör gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

