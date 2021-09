Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung am Justizgebäude - Wer kann Hinweise geben?

Frankenthal/Pfalz (ots)

Im Zeitraum Montag (13.09.2021), 19:00 Uhr, bis Dienstag (14.09.2021), 05:45 Uhr, wurden die Schlösser an den Außentüren und am Einfahrtstor zum Justizzentrum beschädigt. Weiter wurde an der Haupteingangstür zum Landgericht ein elektronischer Türöffner abgerissen. Die Schadenshöhe dürfte voraussichtlich mehrere zehntausend Euro betragen, da die komplette Schließanlage ausgetauscht werden muss.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Wer hat im Zeitraum Montagabend bis Dienstagmorgen rund um das Justizzentrum in der Bahnhofstraße, im Neumayerring, der Welschgasse oder der Emil-Rosenberg-Straße etwas beobachtet?

Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die in Verbindung zur Tat stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder per E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell