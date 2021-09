Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zerkratzte Autos in der Hoheneckenstraße

Ludwigshafen (ots)

In der Hoheneckenstraße wurden im Zeitraum von Sonntag (12.09.2021), 21:30 Uhr, bis Montag (13.09.2021), 14:00 Uhr, zwei Autos durch unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Warum die Autos auf der Beifahrerseite und auf der Motorhaube zerkratzt wurden, ist bislang unklar. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

