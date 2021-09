Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fensterscheiben an Schule beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (10.09.2021), 17:00 Uhr, bis Montag (13.09.2021), 10:15 Uhr, wurden durch unbekannte Täter vier Glasscheiben an der Mozartgrundschule in der Hilgundstraße eingeworfen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

