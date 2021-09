Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Lennestadt (ots)

Am Sonntag (12. September) haben zwischen 23.20 Uhr und 23.55 Uhr zwei unbekannte Täter versucht, in einen Verbrauchermarkt in der Meggener Straße in Lennestadt-Meggen einzudringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stellten sie dafür eine mitgebrachte Holzleiter an das Gebäude, stiegen auf das Dach und begannen dort, Dachpfannen abzudecken. Jedoch löste während ihrer Arbeiten der Alarm aus, sodass sie umgehend flüchteten. Die Polizei leitete sofort eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch negativ verlief.

Aufgrund von Zeugenbeobachtungen lassen sich die Täter folgendermaßen beschreiben:

Täter 1:

- normale Statur - Größe: zwischen 170 cm und 175 cm - Bekleidung: Steppjacke, Mütze - Vorschlaghammer in der Hand

Täter 2:

- dünne/ hagere Statur - Größe: zwischen 170 cm und 175 cm, größer als Täter 1 - Bekleidung: Jeanshose, Kapuzenjacke bzw. -pullover - Sturmhaube - länglicher Gegenstand in der Hand (vermutlich Vorschlaghammer oder Brecheisen)

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell