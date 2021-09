Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090921-701: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bergneustadt (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto hat sich ein Radfahrer am Morgen (9. September) so schwere Verletzungen zugezogen, dass er in eine Kölner Klinik eingeliefert werden musste. Gegen 09.25 Uhr bog ein 29-Jähriger aus Bergneustadt mit seinem Rad vom Südring aus kommend nach rechts in die Bahnstraße ab. Dabei benutzte er den rechtsseitig gelegenen und auch für den Radverkehr freigegebenen Gehweg, der kurz nach der Einmündung mit dem Südring auf die Zufahrt zum Rathaus trifft. Auf der Bahnstraße entgegen kam zu gleicher Zeit ein 27-jähriger Bergneustädter, der mit einem Auto nach links in Richtung Rathaus abbog. Dabei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der zunächst gegen die Frontscheibe des Wagens prallte und anschließend zu Boden stürzte. Hierbei zog sich der 29-Jährige schwere Verletzungen zu, die nach einer notärztlichen Erstversorgung am Unfallort einen Transport in eine Kölner Klinik erforderlich machten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell