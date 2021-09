POL-GM: Nachtrag zu Meldung 080921-697: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Juweliergeschäft festgenommen, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5015043

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Hückeswagen (ots)

Nach dem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Hückeswagener Innenstadt waren am Mittwochmorgen (8. September) zwei 23 und 34 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen worden.

Der 23-Jährige aus Remscheid kam nach Abschluss der Ermittlungen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß. Gegen den bereits schon einschlägig in Erscheinung getretenen 34-Jährigen aus Hückeswagen ordnete das Amtsgericht Wipperfürth hingegen am Donnerstag Untersuchungshaft an.

