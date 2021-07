Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Festgenommen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 18:35 Uhr, ist am Birkenweg ein Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Es lag ein Haftbefehl gegen den 44-Jährigen vor. Bei seiner Festnahme führte der Mann einen Rucksack mit sich, in dem sich neben Verpackungsmaterial für Betäubungsmittel auch eine Aufbewahrungsbox mit Amphetaminen befand. Der Rucksack wurde samt Inhalt sichergestellt. Aufgrund der aufgefundenen Geldmenge wird vom unerlaubten Handel mit Drogen ausgegangen. Der Lippstädter wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell